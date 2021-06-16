Кібератаки РФ, примусова посадка Ryanair в Мінську й українське питання: ключові теми саміту Байден-Путін

Початок саміту запланований на 14:00 (за Києвом).

Президент США Джо Байден і очільник Кремля Володимир Путін сьогодні, 16 червня, зустрічаються у швейцарській Женеві. Зустрітися із Путіним Байден запропонував сам - на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

Хоч на саміті НАТО Байден встиг заявити, що США не шукають конфлікту з РФ, американський лідер ясно дасть Путіну зрозуміти, що є червоні лінії. І одна з них – це суверенітет і територіальна цілісність України. Ну а топтема зустрічі двох світових лідерів – це кібератаки з боку Росії.

Серед тем обговорення у президентів РФ і США зокрема будуть: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах. За словами речниці Байдена Джен Псакі лідери США та Росії також планують обговорити інцидент з літаком Ryanair у Білорусі та затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

ТСН.ua

Востаннє вони бачилися 10 років тому в Москві, коли Байден був віцепрезидентом США, а Путін – прем’єром Росії. Тоді Байден сказав, що у Путіна "немає душі". А ще за 10 років, вже ставши президентом США, - що Путін "вбивця". Водночас на пресконференції за підсумками саміту НАТО Джо Байден не став повторювати слова про "вбивцю" на адресу російського лідера.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав найцікавіші подробиці про те, чому Байден та Путін обрали для зустрічі саме Женеву, де власне відбудуться самі переговори та яких результатів очікувати нам, українцям. Читайте про це за посиланням.

Новини світу: чого очікувати від перемовин Байдена та Путіна в Женеві

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