Kiev чи Kyiv: посол Німеччини прокоментував пропозицію зміни транслітерації

Представник Німеччини в Україні Мартін Єґер виступив за офіційну зміну транслітерації українського Києва з російської Kiew на Kyiw.

Про це пише Deutsche Welle.

Таким чином Єґер прокоментував допис корреспондента ARD Василя Голода в соціальній мережі Х, у якій той сказав, що Kiew - це транслітерація назви з російської, а не української мови. "Коректне написання німецькою - Київ або Київ", - написав журналіст 3 січня.

Він зауважив, що хоча міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застосовує в соцмережах транслітерацію з української мови, саме міністерство продовжує використовувати форму Kiew.

"Мова є політичною. Якщо ми продовжуємо говорити і писати назву української столиці мовою агресора, яка намагалася захопити місто і продовжувати атакувати, ми робимо помилку", - наголосив журналіст і закликав зокрема посольство Німеччини змінити назву на коректну.

Єґер визнав, що Голод ініціював дискусію, час для якої давно настав.

"Як посол Німеччини в Києві, я вважаю, що ми повинні прийняти його аргументи та зробити правильні висновки", - написав дипломат.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський закликав вживати правильну українську форму транслітерації назв українських міст, зокрема Києва.

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