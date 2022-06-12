"Кілька колаборантів": Зеленський прокоментував "черги" по російські паспорти в Херсоні

"Кілька колаборантів": Зеленський прокоментував "черги" по російські паспорти в Херсоні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в "чергах" по російські паспорти в тимчасово захоплених Херсоні та Мелітополі стояли кілька колаборантів та люди з їхнього оточення.

Зеленський зауважив, що це буле більше схоже на намагання отримати квиток, щоби втекти.

Про це глава держави сказав у відеозверненні ввечері 11 червня.

"На окупованій території і в Росії активно поширювались новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, роздачу паспортів у Мелітополі. Я подивився, кого ж в цих новинах виставили в якості херсонців і в якості мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Що ж, це більше схоже не на чергу за паспортами, а на намагання отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", – прокоментував президент.

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Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що по російський паспорт у Херсоні прийшли лише 23 особи, зокрема очільник окупаційної "адміністрації" Володимир Сальдо.

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