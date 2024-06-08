Кілька партнерів дали свою згоду: Макрон заінтригував відправкою до України інструкторів з інших країн

Президент хоче завершити роботу над французькою пропозицією, яка зможе задовольнити запит України.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що прагне остаточно сформувати коаліцію країн, готових направити в Україну інструкторів найближчим часом.
Про це він повідомив на підсумковій спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Єлисейському палаці, - пише Укрінформ.
"Кілька наших партнерів вже дали свою згоду", - сказав очільник Франції, щоправда, не уточнив, які саме.
"Тож ми збираємося використати наступні кілька днів, щоб завершити роботу над французькою пропозицією, яка зможе задовольнити запит держави (України – ред.), - додав Макрон.
Він також сказав, що "Франція не самотня" в цьому питанні.
Макрон відреагував і на заяви прессекретаря посольства Росії у Франції про те, що ці інструктори будуть "легітимною ціллю".
"Хто ми такі, щоб піддаватися на заклики чи погрози з боку Росії?», - запитав він, відзначивши, що запит України є законним.
Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон зробив заяву про удари України західною зброєю по Росії. Водночас французький лідер наголосив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.
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