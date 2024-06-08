Кілька партнерів дали свою згоду: Макрон заінтригував відправкою до України інструкторів з інших країн

Президент хоче завершити роботу над французькою пропозицією, яка зможе задовольнити запит України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що прагне остаточно сформувати коаліцію країн, готових направити в Україну інструкторів найближчим часом.

Про це він повідомив на підсумковій спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Єлисейському палаці, - пише Укрінформ.

"Кілька наших партнерів вже дали свою згоду", - сказав очільник Франції, щоправда, не уточнив, які саме.

"Тож ми збираємося використати наступні кілька днів, щоб завершити роботу над французькою пропозицією, яка зможе задовольнити запит держави (України – ред.), - додав Макрон.

Він також сказав, що "Франція не самотня" в цьому питанні.

Макрон відреагував і на заяви прессекретаря посольства Росії у Франції про те, що ці інструктори будуть "легітимною ціллю".

"Хто ми такі, щоб піддаватися на заклики чи погрози з боку Росії?», - запитав він, відзначивши, що запит України є законним.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон зробив заяву про удари України західною зброєю по Росії. Водночас французький лідер наголосив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.