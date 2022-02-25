Кількість фейків буде наростати - Арестович розповів про елементи дезінформації

Кількість фейків буде наростати - Арестович розповів про елементи дезінформації

Зараз розповсюджується чимало фейків.

Зараз розповсюджується чимало фейків, наприклад нібито на Оболоні висадили десант, - проте це неправда.

Про це радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Він пояснив, що це - елементи дезінформації і їхня кількість буде наростати що п'ятнадцять хвилин.

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Він закликав користуватися перевіреними джерелами інформації - офіційними сайтами представництв влади.