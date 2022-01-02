Кількість політв'язнів у Білорусі досягла майже тисячі осіб

Кількість політв'язнів у Білорусі досягла майже тисячі осіб

Кількість політв'язнів продовжує невпинно зростати.

За грудень 2021 року кількість політв'язнів у Білорусії збільшилася на 82 особи, досягнувши 970.

Про це заявили у Білорусі у правозахисному центрі "Весна".

"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 особи, станом на 30 грудня склала 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", — йдеться у повідомленні центру.

У слідчому ізоляторі продовжують утримуватись члени правозахисного центру "Весна" (зокрема голова організації Алесь Біляцький). За інформацією правозахисників, продовжуються затримання учасників мирних акцій протесту, громадян за використання біло-червоно-білої символіки. За грудень 2021 року, за даними "Весни", сталося 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 добу.

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"Продовжується процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальсифікації результатів президентських виборів та інакодумців та критиків влади", — йдеться у повідомленні.

Правозахисники та журналісти продовжують фіксувати численні факти жорстокого поводження щодо громадян, позбавлених волі з політичних мотивів, резюмували у правозахисному центрі.

Нагадаємо, у Білорусі відбулися вибори президента 9 серпня 2020 року. Наступного дня ЦВК оприлюднила їхні результати: Лукашенко переміг – отримав 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська – 9,9% голосів. 23 вересня у Палаці незалежності в Мінську потай провели інавгурацію Олександра Лукашенка — він "офіційно обійняв посаду президента Білорусі".

З того часу в країні розпочалися акції протесту. Люди заявляли про фальшування голосування. Втім, мітинги не мали успіху. Багато активістів та протестувальників затримано.

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