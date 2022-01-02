Кількість політв'язнів у Білорусі досягла майже тисячі осіб

Кількість політв'язнів продовжує невпинно зростати.
За грудень 2021 року кількість політв'язнів у Білорусії збільшилася на 82 особи, досягнувши 970.
Про це заявили у Білорусі у правозахисному центрі "Весна".
"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 особи, станом на 30 грудня склала 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", — йдеться у повідомленні центру.
У слідчому ізоляторі продовжують утримуватись члени правозахисного центру "Весна" (зокрема голова організації Алесь Біляцький). За інформацією правозахисників, продовжуються затримання учасників мирних акцій протесту, громадян за використання біло-червоно-білої символіки. За грудень 2021 року, за даними "Весни", сталося 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 добу.
"Продовжується процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальсифікації результатів президентських виборів та інакодумців та критиків влади", — йдеться у повідомленні.
Правозахисники та журналісти продовжують фіксувати численні факти жорстокого поводження щодо громадян, позбавлених волі з політичних мотивів, резюмували у правозахисному центрі.
Нагадаємо, у Білорусі відбулися вибори президента 9 серпня 2020 року. Наступного дня ЦВК оприлюднила їхні результати: Лукашенко переміг – отримав 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська – 9,9% голосів. 23 вересня у Палаці незалежності в Мінську потай провели інавгурацію Олександра Лукашенка — він "офіційно обійняв посаду президента Білорусі".
З того часу в країні розпочалися акції протесту. Люди заявляли про фальшування голосування. Втім, мітинги не мали успіху. Багато активістів та протестувальників затримано.
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