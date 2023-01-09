Кількість затриманих за участь у протестах у Бразилії перевищила 400 осіб: президент повертається до країни

Щонайменше 400 людей було затримано під час заворушень у Бразилії.

Про це повідомляє телеканал Globo.

Зазначається, що до спеціалізованого відділу поліції було направлено чотири автобуси з протестувальниками. Порушникам може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Понад 400 людей затримано за участь у протестах у столиці Бразилії, повідомив губернатор Федерального округу Ібанейс Роша. Раніше повідомлялося про 170 затриманих.

Експрезидент Жаїру Болсонару заявив, що учасники нападів на урядові будівлі під час акцій на його підтримку порушують закон.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва повертається до столиці країни, де в неділю протестувальники розгромили будинки парламенту, Федерального верховного суду та робочу резиденцію глави держави.

"Я зараз повертаюся до Бразиліа, там відвідаю три будівлі, де відбулися погроми, і будьте впевнені, що подібне більше не повториться. Ми постараємося встановити особи тих, хто фінансував усе це, хто сплатив за проїзд, проживання та харчування всіх цих людей", — заявив він.

Нагадаємо, що раніше тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі у Бразилії.

Потім у Бразилії залучили силовиків для відновлення порядку у столиці через протести.

Нагадаємо, що прихильники колишнього президента Болсонару не визнають його поразки на виборах у 2022 році, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи його повернення до влади.

Раніше в січні в Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки покинув країну.

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