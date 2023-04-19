Кім Чен Ин наказав запустити перший військовий розвідувальний супутник КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив офіційним особам підготуватися до запуску свого першого військового розвідувального супутника, як і було заплановано.

Про це повідомили державні ЗМІ Північної Кореї, - пише Yonhap.

Кім зробив цю заяву під час інспекції на місці в Агентстві космічного розвитку днем раніше, оскільки Пхеньян пообіцяв завершити підготовку до запуску військового супутника-шпигуна до кінця цього місяця, повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство ( KCNA).

Під час візиту Кім Чен Ин наголосив на важливості освоєння космосу як «основного» фактора для того, щоб КНДР перейшла до глобальної потужності в таких сферах, як економіка, наука та технології.

Кім назвав запланований запуск і роботу розвідувального супутника «пріоритетом» перед обличчям тривожних обставин безпеки, таких як заходи щодо зміцнення альянсу між Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки.

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У грудні минулого року Північна Корея опублікувала чорно-білі фотографії Сеула та порту в Інчхоні, що за 27 кілометрів на захід від столиці, які, за її словами, були зняті з її супутника.

Раніше цього місяця КНДР відзначила 10-ту річницю заснування Національного управління аерокосмічного розвитку, державного агентства, яке відповідає за розробку супутників.

Додамо, що Кім Чен Ин вперше показав тактичну ядерну зброю.

Раніше Кім Чен Ин також наказав військовим Північної Кореї готуватися до "справжньої війни". За його словами, армія КНДР має забезпечувати стримування війни, а також бути здатною до перехоплення ініціативи у бойових діях.

18 березня північнокорейські державні ЗМІ повідомили про готовність 800 тисяч людей приєднатися до Збройних сил КНДР для протистояння США. За твердженням журналістів, лише за один день сотні тисяч громадян нібито зголосилися добровільно піти до армії.

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