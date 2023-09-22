Кім Чен Ин наказав зміцнювати відносини з Москвою і вивести їх "на новий високий рівень"

Північної Кореї Кім Чен Ин після візиту до країни-агресорки Росії та зустрічі з диктатором Володимиром Путіним наказав зміцнювати відносини з Москвою та навіть вивести їх на новий рівень.

Про це він сказав на засіданні політбюро ЦК Трудової партії повідомляє Yonhap з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Під час засідання північнокорейські чиновники представили довгострокові плани щодо "розвитку двосторонніх відносин".

Своєю чергою, Кім Чен Ин заявив, що необхідне "зміцнення тісних контактів і співробітництва між двома країнами для розширення і всебічного розвитку співробітництва в усіх сферах". Диктатор також наказав здійснити "конструктивні заходи" для поглиблення двосторонніх зв’язків у всіх галузях і виведення їх "на новий високий рівень".

Нагадаємо, 12 вересня лідер Північної Кореї прибув до РФ з кількаденним візитом. Під час зустрічі кремлівським колего-диктатором Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні. Він наголосив, що "впевнений в успіху Росії" у війні. Армію окупантів він назвав "героїчною", яка "впевнено продемонструє безцінні чесноти честі" в так званій "СВО".

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