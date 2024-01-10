Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і пригрозив знищити її

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом країни та навіть пригрозив Сеулу. Диктатор заявив, що у разі конфронтації перетворить сусідню країну на попіл.

Про це він заявив під час інспекції роботи головних військових заводів країни, пише пише Yonhap.

Північнокорейський лідер назвав Південну Корею головним ворогом та заявив, що не буде починати війну в односторонньому порядку, але "не має наміру також уникати війни". Також він наголосив, мовляв, немає сенсу шукати примирення та об’єднання з Південною Кореєю.

"Якщо Південь спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожувати суверенітету та безпеці країни, ми без вагань знищимо Південну Корею, мобілізувавши всі наявні у нас засоби та сили", - сказав Кім Чен Ин.

Кім Чен Ин також заявив: якщо Південна Корея спробує використати збройні сили проти його країни або ж буде загрожувати "суверенітету та безпеці КНДР", то він "без вагання пускатиме в хід весь арсенал коштів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл".

Він назвав Республіку Корею "найбільш ворожою державою для КНДР", яка "довгий час, протягом близько 80 років, шалено чіплялася лише за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу та режим".

Кім Чен Ин відвідував військові заводи з виробництва боєприпасів. Він вислови задоволення тим, що вони "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань та головних ракетних частин новітніми озброєннями". Разом з тим, з його слів, варто випускати більше озброєнь та бойової техніки.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин наказав військовим "вщент знищити" США та Південну Корею у разі "провокації". Крім того, на партійних зборах Кім назвав Південну Корею "геміплегічною вадою і колоніальною підлеглою державою", чиє суспільство "зіпсоване культурою янкі".

Читайте також: