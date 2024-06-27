Кім Чен Ин посилає інженерні війська на Донбас: в Зеленського різко прокоментували

Північна Корея "спокійно вийшла з-під світових санкцій" і активно займається військовою співпрацею з агресоркою Росією. Зокрема, тепер Квм Чен Ин вирішив "посилати спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він обурено наголошує, що немає реакції та відповіді міжнародної спільноти на такі дії Пхеньяна і Москви.

"Тиша. Замість відповідної реакції, ООН запрошує на "миротворчий саміт"... міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних – чудово, правильно". Саме це – демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ і запрошення авторів геноцидної війни на саміти – веде до справедливого фіналу (сарказм)", - заявив Подоляк.

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