Кім Чен Ин продав своїх солдатів: Південна Корея зробила гучну заяву

Вже відомо про три тисячі військових КНДР, яких відправили до Росії.

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин продав свою армію РФ для незаконної агресивної війни проти України. Солдати Кім Чен Ина є "найманцями-гарматним м'ясом".

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен, повідомляє Yonhap.

Зазначається, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила законодавцям, що близько трьох тисяч північнокорейських солдатів було відправлено до РФ для участі у війні проти України.

"Коли війська вирушають за кордон, вони зазвичай зберігають ланцюжок командування своєї країни і з гордістю проводять заходи у своїй військовій формі, зі знаками розрізнення та прапором", — сказав Кім Ен Хен.

Політик зауважив, що Пхеньян маскується під російську форму та діє під російським військовим командуванням без жодних оперативних повноважень.

"Їх вважають як просто найманцями-гарматним м'ясом. Кім Чен Ин продав армію свого народу для незаконної агресивної війни", — заявив південнокорейський міністр.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея направила три тисячі своїх військових для підтримання війни проти України. Втім, ця кількість не є остаточною.

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