Кім Чен Ин прогуляв важливий захід в КНДР: влада не назвала причину відсутності північнокорейського лідера

Кім Чен Ин прогуляв важливий захід в КНДР: влада не назвала причину відсутності північнокорейського лідера

Але на зустрічі були присутні високопосадовці.

У КНДР відкрилася V сесія Верховних народних зборів (парламенту — ред.) чотирнадцятого скликання, але північнокорейський лідер Кім Чен Ин на заході не був присутній.

Про це інформує ЦТАК.

За даними ЗМІ, водночас на зустрічі були присутні високопосадовці, в тому числі голова президії ВНЗ Чхве Рен Хе і прем'єр-міністр Північної Кореї Кім Док Хун.

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Робота сесії була присвячена внутрішнім питанням країни. Наприклад, депутати почали обговорення законопроєкту про розвиток міста та округу, законопроєкту про забезпечення освіти молоді та проєкту поправок і доповнень до закону про план національної економіки.

Раніше повідомлялося, що дуже схудлий Кім Чен Ин провів парад в КНДР.

Спостерігачі відзначають, що в останні місяці Кім скинув вагу; причини цього невідомі і офіційно це ніяк не пояснюють.

Нагадаємо:

Південнокорейська влада розповіла про стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина. За словами депутата Кім Бен Кі, Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час, але не має серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною.

За словами депутата Кім Бен Кі, Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час, але не має серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною. У Пхеньяні заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу". На думку аналітиків, таким чином режим намагається довести світові, що і північнокорейці піклуються про своє лідера і плачуть через його худорлявості.

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