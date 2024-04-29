Кім Чен Ин розраховує відновити економіку КНДР завдяки зв’язкам з Росією – FT

Президент Північної Кореї Кім Чен Ин намагається посилити зв’язки з Росією для відновлення економіки КНДР. Відносини російського диктатора Володимира Путіна та Кім чен Ина значно зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це пише The Financial Times.

Як зазначив науковець аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі (Південна Корея) Пітер Уорд – війна Росії проти України стала для Північної Кореї "справжньою знахідкою".

"Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази", - каже Уорд.

Як пише FT, економіка Північної Кореї, яка залежить від видобутку вугілля, виробництва бетону та промислових пластмас, тримається на плаву завдяки продовольству, паливу та добривам із сусіднього Китаю.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявляв, що економічна ситуація в КНДР "значно покращилася" за останні місяці завдяки російським поставкам продовольства, сировини і нафтопродуктів.

Експерт з економіки Північної Кореї у Шведському інституті міжнародних відносин Бенджамін Кацефф Зільберштейн кажн, що Кім Чен Ин керується бажанням повернутися до ситуації, подібної до Холодної війни, коли Пхеньян міг "використовувати переваги двох покровителів, а не одного".

Водночас, за словами експертів, точний стан економіки Північної Кореї неможливо оцінити через відсутність надійних офіційних даних.

Нагадаємо, північнокорейські заводи "працюють на повну потужність" і виробляють зброю і боєприпаси для Росії. За оцінками Держдепу США, від вересня КНДР відправила до Росії близько 10 000 контейнерних поставок.

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