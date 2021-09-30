Кім Чен Ин запропонував відновити лінії зв'язку з Південною Кореєю: навіщо це потрібно

Кім Чен Ин запропонував відновити лінії зв'язку з Південною Кореєю: навіщо це потрібно

Водночас він вважає, що пропозиція США про переговори є прикриттям ворожої політики.

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість відновити лінії зв'язку з Південною Кореєю на початку жовтня 2021 року.

Про це інформує агентство Yonhap з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Згідно з інформацією, про це Кім Чен Ин заявив під час виступу на п'ятій сесії Верховних народних зборів 14-го скликання.

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Зауважимо, що такі дії будуть спрямовані на поліпшення відносин і побудови миру на Корейському півострові.

Водночас лідер КНДР заявив, що пропозиція США про переговори є прикриттям ворожої політики.

Про це повідомило Reuters з посиланням на ЦТАК.

Він сказав, що Вашингтон як і раніше вороже ставиться до Пхеньяну, а військова загроза з боку США досі зберігається.

Раніше повідомлялося, що дуже схудлий Кім Чен Ин провів парад в КНДР.

Спостерігачі відзначають, що в останні місяці Кім скинув вагу; причини цього невідомі і офіційно це ніяк не пояснюють.

Нагадаємо:

Південнокорейська влада розповіла про стан здоров'я лідера КНДР Кім Чен Ина. За словами депутата Кім Бен Кі, Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час, але не має серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною.

За словами депутата Кім Бен Кі, Кім Чен Ин втратив від 10 до 20 кілограмів за останній час, але не має серйозних проблем зі здоров'ям, які могли б вплинути на його управління країною. У Пхеньяні заявили, що стан Кім Чен Ина "розбиває серця народу". На думку аналітиків, таким чином режим намагається довести світові, що і північнокорейці піклуються про своє лідера і плачуть через його худорлявості.

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