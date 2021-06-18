Кім Чен Ин заявив, що КНДР повинна готуватися до конфронтації зі США

Водночас диктатор не виключив діалогу з новою адміністрацією США.

Корейська Народно-Демократична Республіка повинна бути готовою як до діалогу, так і до конфронтації зі США.

Про це лідер КНДР Кім Чен Ин заявив у п'ятницю, 18 червня, під час пленуму ЦК Трудової партії Кореї, пише Yonhap із посиланням на KCNA.

Зазначається, що диктатор "детально проаналізував політичну тенденцію нової адміністрації США щодо Республіки і роз'яснив відповідні стратегічні і тактичні заходи протидії та напрямки діяльності, які необхідно підтримувати у відносинах зі США в найближчі дні".

"Генеральний секретар наголосив на необхідності підготуватися як до діалогу, так і до конфронтації, особливо повністю підготуватися до конфронтації, щоб захистити гідність нашої держави і її інтереси для незалежного розвитку, а також надійно гарантувати мирне середовище і безпеку нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин також закликав "різко і оперативно відповідати на мінливий стан і сконцентрувати зусилля на встановленні стабільного контролю над ситуацією на Корейському півострові".

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Це перше послання північнокорейського лідера до США після інавгурації президента Джо Байдена.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що зустрінеться з лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином, лише якщо адміністрація американського лідера "точно знатиме" теми переговорів.

За його словами, саміт повинен буде супроводжуватися попередніми зобов'язаннями з деескалації. Окрім того, сторони повинні будуть визначити параметри для подальших обговорень ядерного арсеналу Північної Кореї.

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