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Кім Чен Ин зробив заяву про "далекосяжні відносини" з Росією

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Олена КапнікОлена Капнік
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Кім Чен Ин зробив заяву про "далекосяжні відносини" з Росією

Кім Чен Ин і Володимир Путіні. / Фото: Associated Press

Кім приймав з візитом Сергія Лаврова.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна готова активізувати співробітництво та обміни з агресоркою Росією, а також будувати перспективні й далекосяжні відносини.

Про це він сказав на переговорах у Пхеньяні з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє KCNA

За словами Кім Чен Ина, Пхеньян прагне "стабільний, перспективний і далекосяжний план" двосторонніх зв’язків із Москвою, а також сумлінно виконувати домовленості між ним і російським диктатором Володимиром Путіним, укладені на зустрічі минулого місяця.

Кім і Лавров також обговорили і "складну регіональну та міжнародну ситуацію".

Слід зауважити, що наразі не повідомляється про можливі терміни візиту Путіна до Пхеньяна, чия згода на пропозицію Кіма відвідати Північну Корею спричинила припущення про ймовірний візит до КНДР уже найближчим часом.

Нагадаємо, CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що Кім Чен Ин дав Путіну боєприпаси. Зокрема, йдеться про передавання артилерійських снарядів.

На тлі повідомлень про постачання зброї між КНДР та РФ значно зріс рух потягів. Повідомляється, що на кордоні між КНДР та Росією на станції Тумангагн у Расоні було помічено 73 вантажних вагони. Такої кількості вагонів там не було останні 5 років, навіть до пандемії трафік був нижчим.

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Дата публікації
Перегляди
506
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