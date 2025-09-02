Кім Чен Ин прибув до Китаю на військовий парад: зустрінеться з Путіним і Сі

Кім Чен Ин. / © Associated Press

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на своєму броньованому потязі до китайського Пекіна, аби взяти участь у військовому параді.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Зазначається, що Кім виїхав у понеділок і вже у вівторок вранці перетнув кордон з КНР. Видання наголошує, що північнокорейський вкрай рідко подорожує за кордон. Це його перша поїздка до Китаю за шість років.

Там він зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та диктатором Росії Володимиром Путіним. Очікувана зустріч трьох лідерів стане символічно важливим проявом єдності трьох країн, які рішуче виступають проти глобального порядку, в якому домінують Сполучені Штати Америки.

Радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив російським ЗМІ в суботу, що Кім Чен Ина сидітиме ліворуч від Сі під час параду в середу, а Путін займатиме почесне місце праворуч.

За даними південнокорейського агентство Yonhap, бронепоїзд північнокорейського диктатора рухався зі швидкістю близько 60 км/год і має репутацію «рухомої фортеці». Він оснащений переговорними кімнатами, кабінетом із дерев’яними панелями та шкіряними кріслами, спальними купе й може перевозити велику свиту, охорону та ресурси.

Нагадаємо, The Guardian називає зустріч Путіна, Кіма і Сі в Китаї союзом диктаторів. У Пекіні троє лідерів продемонструють колективний спротив тиску Заходу. Серед учасників будуть сербський лідер Александар Вучич, прем’єс Словаччини Роберт Фіцо, самопроголошений “президент” Білорусі Олександр Лукашенко, президенти Ірану Масуд Пезашкян, Індонезії - Прабово Субіанто та спікер Національних зборів Південної Кореї У Вон Сік.

Зауважимо, військовий парад у Китаї відбудеться нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії. Цей захід, організований китайським президентом, дав очільникові "найбільш санкційного режиму у світі" можливість з'явитися разом з іншими світовими лідерами, які тяжіють до альтернативного світового порядку, який прагнули створити Сі та Путін.