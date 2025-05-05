Кім Чен Ин допомагає Росії не лише зброєю і солдатами: деталі від WSJ

Кім Чен Ин і Володимир Путін.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправляє до Росії не лише озброєння та солдатів, а ще й трудових мігрантів. В РФ спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправлення людей на війну.

Про повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

Згідно з російськими статистичними даними, торік кількість громадян КНДР, що в’їхали до Росії, зросла в 12 разів порівняно з 2023-м. Вважається, що багато північнокорейців в’їхали за студентськими візами.

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Наразі більшість трудових мігрантів із Північної Кореї працюють на Далекому Сході. Втім, наголошує видання, керівники російських промислових компаній сподіваються, що більше північнокорейських робітників прибуватимуть до великих міст і в інших регіонах.

Місцеві роботодавці цінують робітників З КНДР. Вони погоджуються на низьку зарплату, готові працювати по 12 годин на добу та, що найголовніше - не скаржаться на умови.

За даними Мінпраці РФ, до 2030 року дефіцит кадрів у країні може зрости до 2,4 млн - порівняно з 1,5 млн, що фіксують наразі.

Варто зазначити, що Радбез ООН 2019-го заборонила використовувати північнокорейських трудових мігрантів за кордоном.

Співпраці КНДР і РФ

Днями Північна Корея заявила про свою участь у війні в Україні на боці Росії. Пхеньян нібито направив свої війська до Росії, щоб допомогти воювати згідно з договором про стратегічне партнерство.

Тим часом аналітики ISW заявляють, що Росія сильно залежить від північнокорейських артилерійських боєприпасів. Reuters та OSC відстежили 64 постачання з Північної Кореї до Росії з вересня 2023 року по березень 2025 року, в яких було 16 тисяч контейнерів з мільйонами північнокорейських артилерійських снарядів.

Тим часом в США заявили, що військова підтримка, яку Росія отримає від КНДР та Китаю, становить загрозу для безпеки у Тихоокеанському регіоні. Зкрема, КНДР відправляє Росії сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет малої дальності для війни проти України. В свою чергу Росія надає Пхеньяну протиповітряну оборону та ракети класу земля-повітря.