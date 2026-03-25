Кім Чен Ин пригрозив світу ядерною потужністю КНДР

Кім Чен Ин. / © Associated Press

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що КНДР потрібна ядерна зброя. Мовляв, це показує війна в Ірані.

Про це він заявив у промові перед Народною асамблеєю Північної Кореї, повідомляє Sky News.

Своїми заявами північнокорейський диктатор користав війну в Ірані, щоб виправдати володіння своїм режимом ядерною зброєю.

«Сьогоднішня реальність наочно демонструє правомірність стратегічного вибору нашої нації та рішення відмовитися від солодких обіцянок ворогів і назавжди забезпечити безпеку нашого ядерного арсеналу», — зухвало висловився Кім.

За його словами, Північна Корея «більше не є країною, що перебуває під загрозою». Натомість, пригрозив він, КНДР має «потужність, здатну становити загрозу». Крім того, уряд режиму, додав він, «надалі рішуче зміцнюватиме свій статус ядерної держави».

Нагадаємо, Кім Чен Ин проінспектував новозбудований 5000-тонний есмінець та особисто проконтролював, як КНДР випробувала «стратегічну крилату ракету». Аналітики вважають, що ця демонстрація військової могутності є прямою реакцією Пхеньяна на удари США по Ірану.