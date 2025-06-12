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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кім Чен Ин зробив заяву про війну і дав обіцянку "найдорожчому другу" Путіну

Кім Чен Ин пообіцяв своєму російському колезі-диктатору Путіну завжди підтримувати Кремль.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Володимир Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив “найдорожчого друга” Володимира Путіна в тому, що він та його країна завжди будуть із Російською Федерацією.

Про це йдеться у привітанні Кіма з нагоди дня Росії, повідомляє Reuters.

Лідер КНДР висловив готовність розвивати двосторонні зв'язки, назвавши їх "справжніми відносинами між соратниками" і підкресливши свою особисту відданість зміцненню партнерства з РФ.

Згадав Кім Чен Ин і участь своїх солдатів у “справедливій війні за захист суверенітету та територіальної цілісності Росії”. Мовляв, завдяки бойовому братерству дружба між КНДР і РФ ще більше зміцнилась.

Лідер Північної Кореї назвав президента-диктатора Путіна мудрим і справедливим правителем. Мовляв, під його керівництвом сьогоднішня РФ “впевнено створює своє майбутнє”, а “побудова сильної Росії неодмінно завершиться перемогою”.

Зауважимо, що свої заявив Кім Чен Ин зробив у привітанні до Дня Росії. До слова, привітав росіян зі святом і заявив про "віддану підтримку" РФ і держсекретар США Марко Рубіо. З його слів, Штати, “як і раніше, віддані підтримці російського народу у прагненні кращого майбутнього”.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин пообіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні. Мовляв, КНДР вітає зовнішню політику РФ з усіх ключових міжнародних питань, “включаючи українське питання”, і дотримуватиметься статей договору про стратегічне партнерство між країнами.

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