Кім Чен Ин відвертається від Путіна / © ТСН.ua

Реклама

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин неочікувано ухвалив рішення тимчасово призупинити військову підтримку Росії — свого ключового союзника. Водночас Пхеньян різко посилив ядерну риторику, провів ракетні пуски та стягує укріплення до кордону з Південною Кореєю. А в медіа тим часом спалахнули чутки про критичний стан здоров’я самого лідера КНДР.

ТСН.ua розібрався, що насправді відбувається між Пхеньяном і Москвою, чим загрожує нова воєнна активність Кім Чен Ина та хто може очолити країну в разі зміни влади.

Реклама

Кім Чен Ин відвертається від Путіна

Причиною охолодження між союзниками стала дипломатична образа Пхеньяна на заяви Кремля щодо Південної Кореї, а також критичні втрати північнокорейського контингенту в боях проти України.

Реклама

Обурення КНДР викликали слова заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка про те, що в майбутньому Москва сприятиме деескалації відносин між Північною та Південною Кореями. Наприкінці жовтня очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що такі тези суперечать союзницьким домовленостям, зажадала пояснень і оголосила про заморожування військової допомоги.

За даними української розвідки, санкції Кім Чен Ина проти Москви включають:

Закриття неба: російським військово-транспортним літакам заборонили використовувати повітряний простір КНДР.

Зупинку постачань зброї: призупинено передачу балістичних ракет KN-23 та чергової партії артилерійських боєприпасів.

Блокування живого ресурсу: Пхеньян пригальмував розгляд запиту РФ щодо збільшення північнокорейського контингенту в Росії з 8,5 до 50 тисяч військових.

Окрім дипломатичної образи, співпрацю гальмують величезні втрати північнокорейців на фронті та зневажливе ставлення російських генералів, які вважають союзників «політично нав’язаним тягарем». За оцінками ГУР, у боях із Силами оборони України в Курській області армія КНДР вже втратила 7 058 військовослужбовців, із яких 2 251 — загиблими.

Попри демарш Пхеньяна, частина північнокорейських сил усе ще залишається на території країни-агресорки: підрозділи 11-го корпусу ССО КНДР перебувають у другому ешелоні військ на Курщині, а у Воронезькій області з літа діє зведений ракетний підрозділ КНДР, який у складі 112-ї ракетної бригади РФ завдає ударів по Україні.

Реклама

Як Росія, Китай, Іран і КНДР збудували військову мережу

Попри нинішню паузу у двосторонній допомозі, Росія, Китай, Іран і Північна Корея за останні роки вибудували тісну військову взаємодію. Вони обмінюються зброєю, технологіями, розвідданими, бойовим досвідом і разом обходять західні санкції.

За підрахунками американського аналітичного центру FDD, упродовж 2019–2025 років зафіксовано понад 600 випадків співпраці цих чотирьох держав у сфері безпеки, яка особливо активізувалася після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Основні напрямки цієї взаємодії:

Виробництво дронів: російський реактивний безпілотник «Герань-4» став результатом спільної роботи всіх чотирьох країн. Іран і далі направляє до РФ інженерів, Китай — технічних спеціалістів і військових, а КНДР отримує технології та досвід використання БпЛА в обмін на зброю.

Модернізація ракет: перші північнокорейські ракети KN-23 в Україні нерідко відхилялися від цілі або вибухали в повітрі, однак російські інженери вдосконалили їхню точність і маневреність та, ймовірно, передали ці напрацювання Пхеньяну.

Ядерні технології та обхід санкцій: Москва допомагає Пекіну розвивати системи попередження про ракетний напад і створювати тихіші атомні субмарини, а разом із Китаєм сприяє посиленню ядерного потенціалу КНДР. Пекін натомість вивчає досвід війни в Україні для можливого сценарію навколо Тайваню та постачає РФ електроніку й обладнання. Крім того, західні компоненти досі потрапляють до російського й іранського озброєння через мережі посередників у Китаї та Гонконзі, а країни розвивають альтернативні фінансові механізми для торгівлі поза доларом.

Водночас аналітики наголошують, що говорити про повноцінний військовий альянс на кшталт НАТО зарано — країни не мають спільного командування, зобов’язань щодо колективної оборони, а їхні стратегічні інтереси часто розходяться.

Реклама

Проте символічні кроки тривають. Зокрема, нещодавно РФ та КНДР відкрили перший кілометровий автомобільний міст через річку Туманна, який з’єднав обидві країни — до церемонії по відеозв’язку долучилися прем’єр-міністри Михайло Мішустін та Пак Тхе Сон.

Погрози ядерною війною та підготовка армії КНДР

На тлі охолодження відносин із Москвою Кім Чен Ин зосередився на демонстрації власної сили. Диктатор заявив про плани розширити виробництво ядерної зброї та розгортати тактичні ядерні боєголовки «в багатьох сферах для різних місій». Він назвав ядерний статус КНДР «недоторканним» та наголосив, що відмова від ядерної зброї неможлива, доки існують сили, які використовують її для досягнення власного панування. Він пригрозив розцінювати будь-яку спробу заперечити цей статус як «відкрите оголошення війни».

Крім того, 42-річний диктатор заявив про прагнення створити «найсильніші збройні сили у світі» та оголосив «нову еру» їхнього нарощування. Він наказав командирам армійських рот докорінно посилити інтенсивність навчань і перетворити роти на універсальні бойові підрозділи, здатні поєднувати можливості різних родів військ і самостійно виконувати широкий спектр завдань.

Він закликав командирів армійських рот посилити військову підготовку та підвищити боєготовність підрозділів, назвавши це їхнім «головним революційним завданням». Для цього Кім Чен Ин наказав докорінно посилити «інтенсивність і якість військових навчань» та перетворити роти на універсальні бойові підрозділи, здатні поєднувати можливості різних родів військ і самостійно виконувати широкий спектр завдань.

Вже 29 жовтня Північна Корея запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності у бік Східного моря — вони подолали приблизно 250 км і впали за межами виключної економічної зони Японії. Японська берегова охорона випустила попередження для суден у цьому районі, проте про жодні пошкодження не повідомлялося.

Паралельно загострилася ситуація на кордоні з Південною Кореєю:

Молодша сестра диктатора Кім Йо Чжон оголосила Сеулу «психологічну війну» та пригрозила «безжальною ліквідацією» у разі реальної шкоди її територіальній безпеці та військовим.

Вздовж кордону після 16-місячної паузи знову запрацювали пропагандистські гучномовці: якщо Сеул зазвичай транслює K-pop і новини з критикою режиму, то Пхеньян вмикає моторошні звуки, зокрема звіряче виття.

КНДР активно мінує південний кордон, встановлює огорожі з колючого дроту, протитанкові загородження та інші фортифікації.

Чутки про смерть Кім Чен Ина та питання наступника

Попри демонстративну войовничість режиму, в медіа та соцмережах шириться інформація про те, що Кім Чен Ин нібито переніс крововилив у мозок, впав у кому і був терміново вивезений на лікування до Китаю. Деякі джерела навіть заявили про смерть диктатора, однак жодних офіційних підтверджень цим чуткам наразі немає.

Повідомлення про стан здоров’я Кім Чен Ина знову актуалізували питання передачі влади в КНДР. Експерти виділяють двох ключових претенденток:

Кім Йо Чжон — молодша сестра диктатора, яка обіймає високі державні посади та реально впливає на політику країни.

Кім Чжу Е — донька лідера КНДР, яку останніми роками дедалі частіше виводять на публіку під час важливих державних і військових заходів.

Варто зазначили, що офіційно порядок передавання влади не був оголошений.

Новини партнерів