Кім: Для якісної реабілітації поранених важлива побудова єдиної системи

Про це у матеріалі для “LB. ua” заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вже сьогодні понад 130 тисяч ветеранів мають інвалідність внаслідок війни. Та й загалом, за оцінками ВООЗ, кожна третя людина протягом життя потребує реабілітації. В Україні ця цифра очевидно більша через війну та відсутність у людей звички піклуватися про своє здоров’я”, - зазначив Кім.

На його думку, система підтримки має рухатися не лише через фінансування закладів, а й через допомогу конкретній людині - з можливістю вибору і без зайвої бюрократії.

“Усі разом, держава та приватний сектор, формують необхідну інфраструктуру. І на цьому етапі потрібно усвідомити найбільшу потребу – для якісної реабілітації дуже важлива побудова єдиної системи. Коли людина чи її рідні бачать маршрут між закладами, розуміють куди йти після виписки з лікарні та як і де отримати допомогу далі”, - наголосив Кім.

Він окреслив кілька напрямків удосконалення системи реабілітації в Україні. По-перше, її необхідно забезпечити кваліфікованими кадрами, такими як ерготерапевти, яких наразі критично не вистачає.

Ще одне завдання - спростити маршрут пацієнта. Щоб поранений та його родина знали, де отримувати необхідні направлення і куди з ними йти, без бюрократичних зволікань.

“Нерідко ті, хто потребують реабілітаційних послуг, скаржаться на відсутність чіткої інформації про те, що пацієнту робити далі: які соціальні послуги існують, де отримати допоміжні засоби, як оформити підтримку. Це завдання для держави, і ми маємо виконати його, забезпечивши кожному, хто потребує, один безперервний процес відновлення. В якому буде мінімум черг та дійсно доступні та якісні послуги”, - підкреслив начальник ОВА.

Окреме завдання, на якому він зупинився, - психологічна підтримка, адже до 20% ветеранів мають симптоми ПТСР або депресії.

“Водночас є речі, які вже працюють. Наприклад, спорт. У багатьох випадках саме він стає точкою повернення – дає контроль над тілом, стабілізує психіку, повертає людину в соціум. Поки це окремі ініціативи, але нам потрібно сформувати відповідну ефективну державну політику. Головне завдання - переосмислити реабілітацію: це безперервний процес – від моменту поранення до повного повернення в життя”, - акцентував Віталій Кім.

Він закликав підходити до питання реабілітації з “іншою логікою”, коли план відновлення формується ще в лікарні і не обривається після виписки; коли реабілітація доступна не тільки у відповідних центрах, а й у громадах і вдома; коли психологічна підтримка - не опція, а обов’язкова частина; коли є відповідальна людина, яка веде пацієнта по всьому маршруту і не дає цьому процесу обірватися.

І коли людина, що проходить реабілітацію, отримує державну допомогу не лише на окремі процедури, а й реальні витрати, без яких відновлення просто неможливе – транспорт, придбання, ремонт та обслуговування протезів, а також інших допоміжних засобів.

“До цього потрібно прагнути. Тоді ми зможемо повернути мільйони людей, які фізично вижили, але відчувають психологічні складнощі, до повноцінного соціального, економічного, культурного життя. Саме для цього і потрібна реабілітація”, - резюмував Віталій Кім.