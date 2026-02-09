Кім: Необхідно гарантувати право голосу кожному громадянину України

Реклама

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у коментарі для Newsweek.

Він наголосив, що українська влада готова провести вибори, але вони мають відбутися лише через кілька місяців після припинення бойових дій.

“Нам потрібно гарантувати право голосу кожному громадянину України”, – додав Кім.

Реклама

Деякі з тих, хто має право голосу, перебувають на передовій або залишилися за кордоном, сказав він.

При цьому посадовець відмовився коментувати, чого зможе досягти наступний раунд тристоронніх мирних переговорів, але сказав, що Україна виснажена майже чотирма роками виснажливої війни проти Москви.

“Країна з нетерпінням чекає на мирну угоду”, - сказав Віталій Кім.