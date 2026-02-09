ТСН у соціальних мережах

Кім: Необхідно гарантувати право голосу кожному громадянину України

У разі проведення виборів в Україні кожному громадянину має бути гарантоване право голосу.

Кім: Необхідно гарантувати право голосу кожному громадянину України

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у коментарі для Newsweek.

Він наголосив, що українська влада готова провести вибори, але вони мають відбутися лише через кілька місяців після припинення бойових дій.

“Нам потрібно гарантувати право голосу кожному громадянину України”, – додав Кім.

Деякі з тих, хто має право голосу, перебувають на передовій або залишилися за кордоном, сказав він.

При цьому посадовець відмовився коментувати, чого зможе досягти наступний раунд тристоронніх мирних переговорів, але сказав, що Україна виснажена майже чотирма роками виснажливої війни проти Москви.

“Країна з нетерпінням чекає на мирну угоду”, - сказав Віталій Кім.

