Кім та Терехов очолили рейтинг регіональних лідерів з найвищою довірою — опитування

Реклама

Про це свідчать підсумки дослідження, що провела компанія SOCIS.

Згідно з опитуванням, щодо рівня довіри до лідерів різних сфер політичного, громадського та духовного життя у списку регіональних чиновників, до яких є найвища довіра з боку суспільства, Віталій Кім посів перше місце з рівнем довіри у 44%, а Ігор Терехов друге з 40%.

З-поміж представників центральної влади найбільшою довірою користується президент Володимир Зеленський (43%) та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (26%).

Реклама

Також українці висловились щодо найвищого рівня довіри до військових лідерів: екс-головком, посол у Великій Британії Валерій Залужний - 76%, начальник ГУР Кирило Буданов - 72%.

Дослідження, проведене SOCIS, є частиною постійного моніторингу громадської думки "Барометр", який компанія проводить регулярно останні 10 років. Статистична похибка вибірки становить +/- 2,6%.