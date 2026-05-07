Кім: Україна має всі передумови, щоб стати майданчиком для розвитку технологій розмінування

Таке переконання висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у матеріалі на порталі delo ua.

«Важливу роль (у впровадженні державної стратегії розмінування. — Ред.) відіграватимуть інновації. Сучасні технології — від безпілотних систем до автоматизованих рішень з виявлення вибухонебезпечних предметів — можуть суттєво скоротити час і вартість розмінування. Україна має всі передумови для того, щоб стати майданчиком для розвитку таких технологій», — зазначив Кім.

На його переконання, важливо розуміти, що розмінування — це не лише про очищення територій. Це про відновлення нормального життя, повернення людей у громади, запуск бізнесу, розвиток сільського господарства і створення передумов для інвестицій.

«Особливо гостро це відчувається в південних регіонах України, де значні площі залишаються потенційно небезпечними і не можуть використовуватися повноцінно», — додав очільник області.

У підсумку, підкреслив він, питання розмінування виходить далеко за межі безпекової тематики: воно безпосередньо пов’язане з економічним майбутнім країни.

«Без системного і масштабного підходу до розмінування неможливо говорити ні про повноцінне відновлення, ні про стале економічне зростання. Без розмінування не буде відновлення, інвестицій та масштабного повернення людей. І поки наша земля й акваторії залишаються замінованими — економіка також залишатиметься обмеженою у своєму розвитку. Тому питання сьогодні не лише в грошах і строках. Питання в іншому: чи готові ми зробити розмінування таким самим національним пріоритетом, як оборону і відновлення — не декларативно, а на рівні конкретних рішень і ресурсів?» — резюмував Віталій Кім.

