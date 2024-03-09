Кінець епохи: Ердоган заявив, що цьогорічні вибори стануть останніми в його кар'єрі

Лідер Туреччини ось уже понад два десятиліття займає посаду президента країни. Однак, за його словами, це його останній термін.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що березневі місцеві вибори 2024 року стануть останніми в його політичній кар'єрі.

Про це пише Reuters.

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", - заявив Ердоган.

Зазначимо, що Ердоган керував країною більше двох десятиліть. Переможець дюжини виборів від 2002 року, він був переобраний на п’ятирічний термін під час гарячих виборів у травні 2023 року.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 березня 2024 року, президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину й зустрівся з її лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час зустрічі йшлося про безпеку в Чорному морі, мирні ініціативи, звільнення полонених та оборонну співпрацю.

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