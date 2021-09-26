Кінець "епохи Меркель": сьогодні в Німеччині починають обирати нового канцлера

Німеччина на порозі історичних виборів.

26 вересня в Німеччині відбуваються парламентські вибори, після яких країна отримає нового канцлера. 16 років країною керувала Ангела Меркель, виросло ціле покоління, яке не уявляє собі Німеччини з іншим канцлером.

Які партії пройдуть у наступний, 20-й, Бундестаг і у кого найбільше шансів стати канцлером - у матеріалі ТСН.ua.

Досі 40% німців, за останніми опитуваннями, тобто майже половина країни, гадки не мають, за кого голосувати. Останні майже 16 років при владі - незмінна Ангела Меркель. За умов демократичних і прозорих виборів - тут постійно, раз за разом, віддавали кермо їй. І досі у Меркель як у політика в країні найвищі рейтинги. Але ними неможливо поділитися з наступником, хоча вона, звісно, намагається.

"Аби Німеччина залишалася стабільною, канцлером має стати Армін Лашет", - сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Але Арміну Лашету, хоч він і керує Північною Рейн-Вестфалією, найбільшим німецьким регіоном, де мешкає понад 17 мільйонів громадян, украй бракує харизми. Йому не вірять просто тому, що за нього просить "матуся", так тут називають Меркель.

Кращі шанси у головного суперника партії Меркель - вони ж партнери по коаліції, соціал-демократи. Олаф Шольц, що їх очолює, - міністр фінансів, це важлива і помітна в політиці посада, його краще знають. Про що треба пам’ятати, говорячи про цю партію українцям, – соціал-демократи дуже скептично налаштовані стосовно антиросійських санкцій, зате дуже підтримують "Північний потік-2".

Анналена Бербок, кандидатка від "зелених", ще рік тому мала вигляд серйозної конкурентки, але відтоді через низку скандалів, пов’язаних зокрема з плагіатом, втратила довіру. Шанси "зелених" постаралася підняти юна шведська екоактивістка Грета Тунберг, вона напередодні з’явилася тут на велелюдному мітингу і закликала молодь іти на дільниці, підтримувати боротьбу з глобальним потеплінням.

Для України це доволі тривожний період, бо насправді, хто б не прийшов на місце Меркель, він знатиме нас набагато гірше і головне - не матиме зовнішньополітичного досвіду. Ймовірніше за все, якщо голоси розподіляться між основними кандидатами рівно, на Німеччину від наступного тижня чекають напружені переговори про нову коаліцію. Тож німецької уваги Україні найближчим часом годі чекати.

Новини світу: у Німеччині відбудуться вибори в Бундестаг

Нагадаємо: У січні в Німеччині обрали нового лідера найбільшої німецької партії ХДС, яку довгий час очолювала Ангела Меркель. ЇЇ наступник потенційно може стати канцлером. Вибори в країні відбудуться сьогодні, 26 вересня, після чого уряд очолить новий канцлер. Меркель, яка обіймає цю посаду протягом 16 років, заявила, що йде із посади, і з політики. І не передумала.

і з політики. І не передумала. Після відходу зі своєї посади Меркель отримуватиме щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включаючи офіс-менеджера, двох асистентів, секретаря і шофера. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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