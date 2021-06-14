Кінець епохи Нетаньягу: в Ізраїлі схвалили новий коаліційний уряд

Нетаньягу очолював ізраїльський уряд впродовж рекордних 12 років.

У ніч проти понеділка, 14 червня, закінчився термін перебування Беньяміна Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю. Напередодні Кнесет схвалив новий коаліційний уряд на чолі з Нафталі Беннетом і Яіром Лапідом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зауважимо, що Нетаньягу очолював ізраїльський уряд впродовж рекордних 12 років. Нині ж на посаду заступив глава партії "Ха-Ямін ха-Хадаш" Нафталі Беннет. За це проголосували 60 зі 120 депутатів. Ще 59 були проти, а один утримався.

Також читайте Без Нетаньягу: опозиція в Ізраїлі заявила про формування нового коаліційного уряду

Нова коаліція "Блок змін" складається переважно з лівих, лівоцентристських і арабських партій, а представників політсили Нетаньягу "Лікуд" в ній немає.

Під час складання присяги 13-ий прем'єр країни заявив, що його уряд "працюватиме заради всіх людей".

"Тут немає жодного роз’єднання. Нікому не заподіюється шкода. Зміна влади відбувається в умовах демократії, - наголосив він. - Ми зробимо все можливе, щоб ніхто не мусив відчувати страх. Ми тут в ім’я добра і для роботи. (...) Ми не вороги; ми єдиний народ".

Беннет пообіцяв, зокрема, боротися проти ядерної програми Ірану і запобігати ракетним обстрілам ізраїльських громадян з боку Сектора Гази. Він подякував президентові США Джо Байдену за підтримку під час війни в Газі.

Церемонія передачі влади запланована на 14 червня. Очікується, що через два роки за правилами ротації Беннета замінить лідер партії "Єш Атід" Яір Лапід.

У травні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провалив переговори з депутатами інших партій щодо формування коаліційного уряду та повернув мандат президентові Реувену Рівліну. У цьому він звинуватив засновника партії "Ха-Ямін ха-Хадаш" Нафталі Беннета, який відмовився вступити з експрем'єром в коаліцію.

Зауважимо, що політична криза в Ізраїлі почалася в 2019 році. Відтоді парламентські вибори в країні проводилися чотири рази, але щоразу Кнесет ухвалював рішення про саморозпуск.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання