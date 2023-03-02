"Кінець проєкту під назвою "Росія": журналіст описав, як через війну Путін ховає власну державу

Президент РФ Володимир Путін просто ховає історичний проєкт під назвою "Росія", адже прорахувався, коли вирішив, що легко зможе захопити Україну, слухаючи брехню свого оточення.

Про це російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів "24 каналу".

За словами журналіста, близьке оточення очільника Кремля постійно йому брехало про ситуацію в Україні та рівень патріотизму народу. Тож спершу війна готувалася зовсім в іншому форматі і напередодні повномасштабного вторгнення Путін опинився у "туманному просторі".

"Він справді думав, що це може бути якась поліцейська операція із підкорення якогось непокірного та нерозумного народу", – зазначив Яковенко.

Він додав, що про це свідчить не достатньо велика для захоплення територій кількість російських військових, які вторглися до України на дев’яти напрямках.

Журналіст запевнив, що президент Росії весь час жив в ілюзіях, одна з яких стосується налаштування українців.

"Тут насправді треба сказати красне дякую Медведчуку, що він привласнив сотні мільйонів доларів і за них постійно брехав Путіну про те, що в Україні більшість українців хочуть, щоб Путін приєднав Україну до Росії", – зауважив опозиціонер.

Він продовжив, що господар Кремля охоче вірив у цю брехню і марив тим, що українська армія не здатна чинити опір.

"Людина просто не розуміла, що українська армія 8 років воювала і за цей час багато чому навчилася", – зазначив Яковенко.

Окрім того, Путін не врахував, що до переозброєння ЗСУ активно долучалися і країни НАТО. Тож, на думку журналіста, на сьогодні українська армія – "точно найбільш боєздатна армія в Європі, якщо не у світі".

За словами Яковенка, російський диктатор до того ж був переконаний, що Захід не становить жодної загрози для нього.

"Він звик, що все можна купити, з усіма можна домовитися, а з тим, з ким не домовишся, то можна залякати(…). З'ясувалося, що Захід все-таки складається не тільки з Герхарда Шредера і Сільвіо Берлусконі, але і з інших людей", – сказав опозиціонер.

Яковенко також наголосив, що перед початком повномасштабного вторгнення Путін не знав усієї правди і про власну країну. Зокрема, президент РФ справді вважав свою армією другою у світі. Однак вже під час війни в очільника Кремля розплющилися очі.

"У перший же місяць була знищена практично вся професійна армія російська", – зазначив журналіст.

Водночас він додав, що російській владі нескладно буде мобілізувати і мільйон людей.

"Складніше інше – де взяти необхідну кількість офіцерів для того, щоб всі ці люди не виявилися просто стадом беззахисних тварин, яких пригнали на бійню? Це все Путін не бачив, не розумів", – пояснив Яковенко.

Він вважає, що соратники Путіна приносили йому в тоненьких червоних теках із таємними папірцями звичайну брехню.

"Результат – це кінець того самого історичного проєкту під назвою "Росія", який Путін намагався захищати і примножувати. Він його на наших очах просто ховає", – переконаний журналіст.

Нагадаємо, нещодавно директор американського ЦРУ Вільям Бернс розповів, що Путін обговорював повномасштабне вторгнення до України з 3-4 особами зі свого найближчого оточення. Це і стало однією з його головних помилок, адже це було коло радників, у якому президент РФ цінував лояльність, а не компетентність.

Зауважимо, що під час свого звернення до ФСБ РФ 28 лютого Путін чи не вперше допустив розкол всередині держави. Він наказав спецслужбі виявляти та припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити російське суспільство.

Допускаючи ймовірний розвал РФ, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заспокоїв Захід та описав, що буде з країною, якщо її не контролюватиме Путін.

Невдоволення російських еліт: Путін потай готував вторгнення в Україну

Читайте також: