Кінець Путіна близький: Арестович розповів про 8 різних армій у Росії

Арестович не виключає, що ці армії невдовзі можуть почати воювати між собою або перейти на бік України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував політичні амбіції засновника ПВК "Вагнер", російського олігарха Євгена Прихожина, якого у ЗМІ називають ледь не головним змовником у РФ.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Він звернув увагу, що Пригожин похвалив Зеленського: "Це по рангу дозволено тільки першим особам. Давати позитивні оцінки Верховному головнокомандувачу країни, з якою воює РФ".

"У мене виникає питання: а скільки зараз у РФ армій. Збройні сили, армія Кадирова, Росгвардія, армія Пригожина. Багато армій вже є, багато суб'єктів починає проявлятися. У підсумку буде багато різних країн", – каже радник ОП.

На його думку, невдовзі Росія стане справжньою федерацією.

"У кожного буде своя армія, свій політичний суб'єкт. Ми вже не можемо казати "російська влада", а "російські влади". Ми не можемо говорити про єдині збройні сили РФ, а про велику кількість армій. Росія приблизно воює вісьмома арміями. У кожної є політичне крило. Невдовзі з'явиться медійне забезпечення. РФ стрімко починає розповзатися як мокрий папір. Дефрагментація Росія розпочалася", – зазначив Арестович.

Радник ОП задумується, ким Україна воюватиме навесні, скільки армій усередині самої Росії воюватимуть між собою, і чи не перейде якась з них на бік Києва.

За словами Арестовича, це ознака того, що кінець Путіна близький. В РФ триває активна боротьба за можливість бути при владі у майбутньому.