Кінець блокування: новий уряд Угорщини готовий підтримати старт перемовин про вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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Офіційні переговори щодо членства України та Молдови в Європейському Союзі можуть стартувати вже найближчими днями.

Про те, що новий уряд Угорщини сигналізував про готовність відмовитися від своєї давньої опозиції щодо української заявки, повідомляє Politico.

Зміна позиції Будапешта та розблокування процесу

За часів колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана Будапешт жорстко виступав проти вступу України, проте нове керівництво країни приватно висловило готовність зняти своє вето. Це стало можливим після зустрічі українських та угорських експертів, яка відбулася в понеділок і була присвячена питанням прав угорської меншини, що проживає в Україні.

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Українська сторона надала гарантії щодо вирішення більшості проблем, викладених в оригінальному 11-пунктовому плані Орбана. За словами одного з дипломатів, хоча не всі вимоги можуть бути виконані негайно, згода Будапешта не залежить від ухвалення нового законодавства в Україні. Водночас один з угорських чиновників на умовах анонімності зазначив, що переговори ще тривають і остаточної угоди наразі не досягнуто.

Коли очікується офіційний старт перемовин

Відкриття першого переговорного кластера є формальним кроком на шляху до членства, який передбачає такі ключові етапи:

Очікується, що до кінця цього тижня посли ЄС остаточно узгодять свою позицію щодо відкриття першого кластера після того, як Київ представить плани внутрішніх реформ і вирішення питань меншин.

Офіційне відкриття першого переговорного кластера для Києва та Кишинева заплановане на міжурядовій конференції в Люксембурзі 15 червня.

Оскільки Україна та Молдова подали заявки одночасно, рух Молдови до ЄС був заблокований і може просуватися лише синхронно з українським.

Процес відкриття кластерів вимагає одностайного схвалення усіх 27 країн-членів Європейського Союзу, і будь-яка держава має право заблокувати процес на будь-якому етапі. За даними джерел, переговори щодо членства України прискорилися після того, як новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель для обговорення розблокування 16,4 мільярда євро заморожених коштів ЄС для своєї країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після того, як сторони узгодять питання прав угорської меншини на Закарпатті.

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