Кінець дешевим посилкам: Рада остаточно запровадила ПДВ на закордонні відправлення до 150 євро

Верховна Рада / © Associated Press

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Верховна Рада остаточно ухвалила закон про запровадження ПДВ на придбання з іноземних маркетплейсів. Нові правила стосуватимуться товарів будь-якої вартості, проте некомерційні посилки до 45 євро залишать без податку.

Про це стало відомо з засідання парламенту.

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Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №16051-1. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

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Закон передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, якими скасовується чинне звільнення від сплати ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, замовлених через іноземні маркетплейси.

Відповідно до нових норм, усі товари, які українці купують на закордонних онлайн-платформах, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої ціни.

Якщо вартість придбання не перевищує 150 євро, ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме безпосередньо електронний майданчик. Таким чином, процедура митного оформлення має стати простішою, а покупцям не доведеться окремо сплачувати податок під час отримання замовлення.

Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро, які фізичні особи безоплатно надсилають одна одній, звільнення від ПДВ залишиться чинним.

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Окремі винятки також передбачені для товарів, які використовуються для потреб безпеки та оборони України.

Очікується, що нові правила запрацюють не раніше липня 2027 року.

Нагадаємо, 16 вересня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460, які скасовують неоподатковуваний ліміт у 150 євро для міжнародних посилок. Нововведення передбачають, що ПДВ (20%) нараховуватиметься на всі придбання з іноземних маркетплейсів (Amazon, AliExpress, Temu тощо) незалежно від суми. Зміни є умовою для розблокування міжнародної допомоги Україні та відповідають нормам, які вже діють у Євросоюзі.

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