Кінець дешевим посилкам з-за кордону та "тіньовим" продажам: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до 150 євро та нову звітність для цифрових платформ. Ці рішення є ключовими вимогами МВФ та Євросоюзу для надання Україні фінансової допомоги.

Про це свідчать оприлюднені на сайті Верховної Ради картки трьох законопроєктів — № 15111-д, № 16051−1 та № 15460 — із підписом президента.

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Документи передбачають скасування податкових пільг для міжнародних відправлень вартістю до 150 євро, а також запровадження автоматичного обміну з податковою службою інформацією про доходи користувачів цифрових платформ.

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Ухвалення цих законів визначене одним зі структурних маяків нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Відповідні зобов’язання Україна мала виконати ще до кінця березня 2026 року.

Водночас скасування ПДВ-пільги на міжнародні посилки та запровадження автоматичного обміну даними про доходи на цифрових платформах є однією з умов для отримання Україною першого траншу в межах кредитної допомоги ЄС Ukraine Support Loan.

ПДВ на міжнародні посилки до 150 євро

Передбачені законами зміни стосуються Податкового та Митного кодексів України і регулюють оподаткування товарів, які громадяни купують через маркетплейси та отримують із-за кордону.

ПДВ на онлайн-покупки вартістю до 150 євро нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Розмір податку — 20% від вартості товару.

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Водночас міжнародні посилки некомерційного характеру вартістю до 45 євро, як і раніше, не оподатковуватимуться ПДВ.

За оцінками авторів законопроєкту, запровадження податку на міжнародні онлайн-покупки може забезпечувати державному бюджету близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Кошти планують зараховувати до спеціального фонду держбюджету та використовувати на потреби Збройних сил України.

Звітність цифрових платформ

Окремі положення законів стосуються створення системи обміну податковою інформацією відповідно до європейських норм. Онлайн-платформи будуть зобов’язані передавати податковій службі інформацію про доходи своїх користувачів.

Нововведення поширюватимуться на операції, які здійснюються через електронні сервіси, зокрема продаж товарів і надання різноманітних послуг.

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Також документ визначає механізм та правила, за якими цифрові платформи мають звітувати перед податковою службою про доходи користувачів.

Нагадаємо, 15 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16051-1, яким скасувала пільгу зі сплати ПДВ на закордонні покупки вартістю до 150 євро. Тепер ПДВ нараховуватимуть на товари будь-якої ціни, придбані на іноземних маркетплейсах, а сплачувати податок для замовлень до 150 євро будуть самі онлайн-платформи. Очікується, що зміни набудуть чинності не раніше липня 2027 року.

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