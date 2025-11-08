Кінець епохи Лаврова?: як права рука Путіна зробила його слабким і втратила місце в оточенні "фюрера"

Сергій Лавров і Володимир Путін. / © Associated Press

Відсутність російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на останньому засіданні Ради безпеки РФ спричинила справжній інформаційний вибух у Москві. Примітно, що під час цієї події “фюрер” Володимир Путін доручив своїм високопосадовцям розпочати розробку пропозицій щодо можливого випробування ядерної зброї.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Видання наголошує, що це був відповідальний момент - не такий, який міг би пропустити надійний помічник. Втім, Сергій Лавров був помітно відсутній — єдиний постійний член Ради, якого не було. За даними російської газети «Коммерсант», його відсутність була «скоординованою».

“Вже одного цього епізоду було б достатньо, щоб викликати здивування. Але враховуючи вибір молодшого посадовця для керівництва делегацією РФ на майбутньому саміті G20 (роль, яку Лавров виконував останніми роками), виникають питання, а саме: чи не був головний дипломат Москви усунений з гри?”, - йдеться у статті.

Зазначається, що це питання стало настільки гучним, що змусило Кремль його заперечити. Втім, це зовсім не придушило спекуляції про те, що Лавров втратив прихильність диктатора Путіна.

Чутки про розкол посилюються з того часу, як президент США Дональд Трамп скасував саміт з Путіним, який був запланований у Будапешті. Сталося це після телефонної розмови між Лавровим та американським державним секретарем Марком Рубіо. За даними видання Financial Times, саме безкомпромісна позиція Лаврова спонукала Білий дім заморозити саміт.

“Розмови, які я мав з дипломатичними джерелами тут у той час, показали, що Лавров або упустив момент, або відхилився від сценарію. Чи то випадково, чи то навмисно, його дипломатія (чи її відсутність) зірвала саміт і, схоже, завадила зближенню США та Росії”, - пише автор Sky News.

Цілком ймовірно, це розлютило Путіна, який прагне взаємодіяти з Вашингтоном не лише щодо України, а й з інших питань - як от контроль над ядерними озброєннями.

Можливо, пише видання, що ще важливіше, це зробило російського президента слабким – нездатним контролювати свого міністра закордонних справ. А Путін не з тих людей, які люблять, коли його підставляють.

Sky News зауважує, якщо Лаврова справді усунули, це стане дуже важливим моментом. Адже 75-річний політик був обличчям російської дипломатії понад два десятиліття і фактично правою рукою Путіна протягом більшої частини правління кремлівського лідера.

Відомий своїм різким стилем та їдкими висловлюваннями, міністр також був гучним прихильником вторгнення Росії до України. Крім того, у серпні на саміт Путіна і Трампа на Алясці він прибув у светрі, прикрашеному ініціалами «CCCP». Це було очевидне послання світові: Україна все ще належить Москві.

Кілька днів тому у ЗМІ з’'явилася інформацію про те, що очільник російського МЗС Сергій Лавров “потрапив у немилість” до диктатора РФ Володимира Путіна. Він був присутній на засіданні Ради безпеки РФ 5 листопада попри те, що є її постійним членом. Окрім того, міністр втратив статус очільника російської делегації на саміті G20, який відбудеться у Йоганнесбурзі 20–24 листопада.

У Кремлі відреагували на чутки про те, що Путін посварився з одним із найвищих чиновників. Речник “фюрера” Дмитро Пєсков заявив, що такі припущення медіа “не відповідають дійсності” та “не мають нічого правдивого”.