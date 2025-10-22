Кінець ілюзіям: чому зустріч Трампа і Путіна в Будапешті ніколи не відбудеться

Трамп та Путін / © ТСН

Імовірність гучно анонсованого другого саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті стрімко зменшується. Підготовчі переговори, включно з розмовою Рубіо та Лаврова, провалилися через нездоланні розбіжності. У Білому домі вже офіційно заявили, що зустріч «найближчим часом не планується».

Своїми думками з цього приводу поділився політичний аналітик, публіцист Віталій Портников.

Як стало відомо, причиною зриву стали діаметрально протилежні погляди на саму основу миру. Вашингтон та Москва мають різні уявлення про те, що вважати початком припинення вогню.

Позиція Трампа полягає в «зупинці там, де стоять війська» — тобто негайне перемир’я по нинішній лінії фронту, а вже потім переговори. Натомість Кремль практично відкинув цю ідею. Москва вимагає «всеосяжного миру», що на практиці означає спочатку політичні поступки від Києва («виконання цілей СВО») і лише потім можливе припинення бойових дій.

«Трамп не може дозволити собі фіаско»: що каже Портников

Портников пояснив, що ідея саміту базувалася на переконанні Трампа, що він зможе «просто домовитися» з Путіним.

«Можливо, Трамп справді говорив із Путіним про певні територіальні поступки з боку України. А, можливо, після зустрічі із Зеленським він усвідомив, що українські війська не відступлять», — зазначає аналітик.

За словами Портникова, Трамп не може дозволити собі ще одного зовнішньополітичного фіаско, подібного до провалу в Анкориджі.

«Що йому робити з виходом із зустрічі без результату? Для Путіна це плюс, а для Трампа ніякий не плюс», — вважає експерт.

Віталій Портников зазначає, що заяви Трампа (як про саміт у Будапешті чи тристоронню зустріч) часто не мають нічого спільного з реальністю і є частиною його тактики.

«Він хоче змусити Росію погодитися на припинення вогню. А потім примусити Україну прийняти російські умови. Ось і вся стратегія. Нічого складного. Просто Росія поки не погоджується на припинення вогню. І Трамп не розуміє, що робити далі», — пояснює аналітик.

Зі свого боку, Путін грає у свою гру. Йому не потрібен мир на умовах Трампа, але йому потрібно «тримати Трампа в стані рівноваги».

«Путіну треба, щоб не було нових санкцій і додаткової зброї для України. Це дозволяє комфортно вести війну ще роками. Якщо для цього треба лестити Трампу, подзвонити йому, пообіцяти нову зустріч — Путін це зробить», — вважає Портников.

Чи посилить Трамп тиск на Росію

На думку аналітика, навіть якщо Путін відкине ініціативи, Трамп не піде на реальне посилення тиску — ні зброєю, ні санкціями.

«Головна ідея Трампа — він не хоче платити за цю війну. І від цієї позиції він не відступить», — каже Портников.

Крім того, Трамп боїться виглядати слабким, якщо жорсткі дії (як-от постачання «Томагавків» чи нові санкції) не дадуть миттєвого результату і не змусять Путіна сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп більше не планує зустрічатися з Володимиром Путіним в Угорщині. Президент США не зустрінеться з російським диктатором у «найближчому майбутньому» після того, як телефонна розмова між переговірниками щодо підготовки до мирних переговорів зірвалася.