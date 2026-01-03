Кінець цивільної моделі: Портников пояснив, чому Буданов очолив ОП

Портников розкрив справжню причину призначення Буданова

Призначення Кирила Буданова головою Офісу президента свідчить про остаточну перебудову України на військові рейки та підготовку до затяжного протистояння, завершення якого не проглядається в осяжній перспективі.

Таку думку висловив політичний оглядач та публіцист Віталій Портников у новому відео на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Українська держава перебудовується саме на військові рейки і починає жити не за правилами цивільної держави, а за логікою фортеці, яка знаходиться у війні.

«Призначення Буданова може змінити саму сутність діяльності Офісу президента, але зовсім не обов’язково створити нового фаворита Володимира Зеленського. Тим більш, що за шість років перебування при владі люди, які тяжіють до одноосібного правління, як правило, навчаються працювати без будь-яких фаворитів», — розмірковує журналіст.

На його думку, сам факт того, що колишній очільник Головного управління розвідки буде очолювати Офіс президента дозволяє передбачити, що сам офіс може більше бути схожий на ставку Верховного головнокомандуюча, ніж на інституцію, яка опікується парламентськими і президентськими функціями.

Чи будуть «тертя» між Будановим і керівництвом ЗСУ

Портников зауважив, що Буданов — людина, яка багато років попрацювала безпосередньо у системі Сил оборони, тому буде вважати себе набагато більш компетентним у військових питаннях, ніж у питаннях поточного функціонування української держави.

«І тут, звичайно, виникає нове, досить важливе питання: як буде відбуватися взаємодія саме керівництва Збройних Сил України із Офісом президента і чи не виникнуть під час цієї взаємодії такі ж виклики і тертя, які відбувалися в часи, коли Андрій Єрмак намагався допомагати Володимиру Зеленському безпосередньо керувати і українським Парламентом, і українським урядом, і іншими інституціями… Але це вже також залежить від готовності самого Буданова співпрацювати із керівництвом ЗСУ або ж наполягати на власній компетентності у вирішенні найбільш принципових питань функціонування Збройних Сил України, які, як ми з вами прекрасно розуміємо, можуть зіштовхнутися із новими викликами упродовж наступних років виснажливої російсько-української війни», — зазначає журналіст.

Портников уточнює, що завершення війни не проглядається з точки зору реального розвитку як політичних, так і воєнних процесів у сучасному світі.

«Хоча ніде правди діти, компетентний військовий на чолі Офіса в країні, війна, для якої стала буденністю і не має перспективи до завершення, можливо, є непоганим вибором саме з точки зору інституційної зрілості такої держави», — розмірковує аналітик.

Він зауважує, що призначення Буданова — це хороша відповідь Москві, яка також перебудовує свою країну як військову фортецю.

Чи дійсно призначенням Буданова Зеленський намагався прибрати з дорогу одного з перспективних учасників президентських перегонів

За словами Портникова, реальної можливості виборів президента не проглядається, бо в осяжній перспективі не проглядається реальних можливостей завершення війни. А коли такі можливості з’являться, фаворитами президентських виборів можуть бути зовсім інші люди.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою свого Офісу керівника ГУР Кирила Буданова.

Політолог Олег Саакян припустив, що тепер Буданов фактично очолить переговорну групу з боку України.