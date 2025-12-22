Кінець війни ще не близько: президент Румунії скептично оцінив мирні зусилля США

Нікушор Дан / © Associated Press

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що завершення російсько-української війни у найближчій перспективі малоймовірне, попри активні дипломатичні ініціативи Білого дому.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

За словами румунського лідера, він налаштований радше песимістично, ніж оптимістично, щодо шансів на швидке досягнення миру.

“Я більше песимістично, ніж оптимістично налаштований у короткостроковій перспективі. Путін, здається, не прагне миру. Він вважає, що мир через два-три місяці буде для нього вигіднішим, ніж мир зараз”, — сказав Дан.

Президент Румунії пояснив, що Москва, на його думку, готова продовжувати бойові дії, оскільки розраховує на подальший, хай і обмежений, прогрес на фронті.

Водночас Дан висловив сподівання, що Росії не вдасться повністю захопити Донбас. При цьому він наголосив, що не має наміру тиснути на українське керівництво у питаннях можливих переговорів.

“Будь-який мир, у якому агресор отримує винагороду в якомусь сенсі, не є добрим для Європи та майбутньої безпеки світу. Але рішення щодо миру лежить лише на українських плечах”, — зазначив він.

Румунський президент підкреслив, що саме Україна несе найбільші втрати у війні, тому міжнародні партнери не мають права засуджувати будь-яке рішення, яке ухвалить українська сторона, зокрема президент Володимир Зеленський.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що переговірники близькі до досягнення мирної угоди між Росією та Україною більше ніж “будь-коли раніше”.