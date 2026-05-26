Кінець війни в Україні: у Раді озвучили інсайди із зустрічі з Зеленським

Президент Володимир Зеленський та війна в Україні

Народний депутат України Юрій Камельчук розповів про закриту зустріч керівництва держави з фракцією «Слуга народу». Учасники обговорювали сценарії завершення війни, економічні виклики та стратегічні пріоритети.

Деталі зустрічі політик розкрив у ефірі телеканалу «Новини.Live».

Камельчук підтвердив, що в зустрічі брали участь ключові представники влади — керівництво Офісу президента, уряду та Верховної Ради.

Коментуючи інформацію про слова президента Володимира Зеленського щодо можливого завершення гарячої фази війни до листопада, нардеп прямо цього не підтвердив, однак зауважив, що такі дискусії виникають регулярно в різних форматах.

«Говорили про те, і це вже не вперше, у нас щороку з’являється такий шанс (на завершення гарячої фази війни — ред.). Насправді, шанс завершити війну щороку пов’язаний з зусиллями Збройних сил України. Те, як ми досягаємо їхніх (російських — ред.) об’єктів НПЗ і інших, заважаємо їм заробляти, заважаємо їм заправляти військове озброєння російське, відповідно, і вони стають більш схильними до перемовин», — висловився політик.

За його словами, на розвиток ситуації можуть впливати кілька чинників — зокрема обміни військовополоненими, удари по російській інфраструктурі та внутрішні процеси в РФ.

«Зараз вони (обміни полоненими — ред.) відбуваються найчастіше, і, напевно, це один з найцінніших, вагоміших моментів, тому що сім’ї возз’єднуються», — зауважив Камельчук.

Він відповів на запитання, чи можна вважати такі обміни ознаками наближення миру.

«Це сигнали до миру в зв’язку з тим, що, фактично, це вершина айсбергу. Якщо багато обмінів відбувається, то тут ще нижче відбуваються перемовини, результати яких поки що ще не можна повідомляти. Але другим фактором, крім того, що ми б’ємо по Росії, по російських НПЗ, вони бачать, як сильно ми б’ємо у відповідь їм по зубам. Плюс до того, що в нас на лінії розмежування створюються так звані м’ясорубки, ми буквально знищуємо нашою дроновою армією велику кількість нападів, які вони намагаються робити, ДРГ там і так далі», — розповів народний обранець.

Окремо депутат наголосив, що внутрішня ситуація в Росії, за його словами, суттєво погіршилася для президента Володимира Путіна. Камельчук зазначив, що про це дедалі частіше пишуть міжнародні медіа, які повідомляють про невдоволення російського істеблішменту.

На запитання, чи поділяє таку оцінку президент України, нардеп відповів так: «І президент, він на це натякав, проте прямо він не говорив, тому що він не може цього умовно стверджувати, він там не перебуває. Але навіть так звані хороші рускі, які перебувають десь в Європі, про це говорять, стверджують, що можливо навіть може відбутися щось непередбачене на Росії, але це буде відбуватися зсередини самої Росії».

Також політик висловив сумнів щодо можливості масових протестів у Росії, але припустив інші сценарії розвитку подій.

«Я точно не вірю в російський Майдан, але якщо згадати історію, то військовий пуч колись на Росії уже був. Дай Бог, щоб там сталося щось подібне, а ми зі свого боку, зі Збройними силами України будемо допомагати в закріпленні їм цих настроїв», — розповів Камельчук.

Завершення гарячої фази війни до листопада — деталі зустрічі Зеленського зі «слугами»

Нагадаємо, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський заявив про великі сподівання завершити гарячу фазу війни до листопада цього року, скориставшись поточною перевагою на фронті, але виключно за умови надання гарантій безпеки. Цю інформацію підтвердила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, зазначивши, що головна мета влади — не дати Росії перепочити для нових бойових дій.

Також Зеленський повідомив, що Рада виконала всі вимоги для відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС до літа. Компромісний варіант асоційованого членства без права голосу Україну не влаштовує.

Як повідомили джерела ТСН, під час зустрічі з нардепами Зеленський закликав їх активніше включитися в роботу та зосередитися на внутрішніх викликах, щоб посилити позиції України. Така внутрішня мобілізація має допомогти вибудувати ефективний діалог із партнерами, вести переговори щодо Росії та завершити гарячу фазу війни до кінця року.

