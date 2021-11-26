Кінологи, держохорона і журналісти: у Мережі показали активну підготовку до пресмарафону Зеленського (фото, відео)

Зеленський 26 листопада поспілкується зі ЗМІ.
Президент Володимир Зеленський за кілька годин розпочне свій пресмарафон, який буде присвячений екватору його каденції на посаді глави держави. Подія відбудеться біля метро "Арсенальна" в одному із закладів, де вже триває активна підготовка.
Про це інформує PavlovskyNews.
Як відомо, для тригодинного пресмарафону обрали коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна". За інформацією журналістів, кінологи з собаками перевіряють територію, а біля будівлі збираються правоохоронці, але оточення поки що немає.
Також на місці вже перебувають працівники управління держохорони, а перед входом до закладу - чергують журналісти різних видань.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 листопада проведе пресмарафон. На подію у зв’язку з пандемію запрошено лише 30 журналістів із провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ.
Згодом стало відомо, що Офіс президента змінив локацію пресмарафону Зеленського.