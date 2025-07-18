Кір Стармер зробив заяву про відправлення миротворців до України

Кір Стармер / © Associated Press

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“Коаліція рішучих" активно готує відправлення сил стримування до України. Плани майже завершені та готові до реалізації після досягнення перемир'я.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.

"Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я. Саме тому минулого тижня ми провели зустріч "Коаліції рішучих", щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації", - висловився очільник британського уряду.

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З його слів, для розробки конкретних військових планів потрібен час, тому їх вирішили підготувати до припинення вогню.

"Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації", - додав керівник британського уряду.

Нагадаємо, минулого тижня відбувся віртуальний саміт "Коаліції охочих", який провели президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Париж і Лондон планують збільшити кількість миротворців до 50 тисяч військовослужбовців. Такі підрозділи потенційно можуть брати участь у стабілізаційній місії в Україні після припинення бойових дій.

Французький лідер наголосив, що вони мають готовий план розгортання контингенту в Україні. Тим часом в РФ традиційно вибухнули заявами, мовляв, вбачають у цьому загрозу.

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Дата публікації 12:44, 14.07.25 Кількість переглядів 32 Трамп підтвердив постачання зброї! Хто заплатить за "Петріоти" для України?