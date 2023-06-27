Кірбі пояснив причини "повільного" контрнаступу України

Росіяни все ще енергійно намагаються захищатися від цих зусиль українців, і зазнають втрат.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі.

«Ми зосереджуватимемося на тому, щоб Україна могла й надалі досягати успіху на полі бою, а не спекулювати про те, що це може чи ні вплине на політичний спектр всередині Росії», - зауважив Кірбі.

Також він відповів на запитання журналістів, чому контрнаступ в Україні йде повільніше, ніж очікувалося.

«Я повторю це сьогодні — я не збираюся робити крісельний захисник контрнаступу з цієї трибуни. З цим має говорити президент Зеленський. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для досягнення успіху, будь то навчання, інструменти, обладнання. І цього тижня ви побачите ще один раунд підтримки, оголошений цією адміністрацією для України щодо зброї та можливостей. Тому ми зосереджені на цьому», - сказав американський високопосадовець.

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Але він пояснив, що коли Україна проводить наступальні операції, щоб повернути частину цієї території, вона стикається з обороною Росії, і росіяни інвестували в ті оборонні можливості.

«Втрати несуть з обох сторін. Зараз на сході та півдні країни точаться активні бойові дії. Але ми намагаємося переконатися, що українці мають усе необхідне для успіху в цій боротьбі», - резюмував Кірбі.

За останніми даними Міноборони України, українська армія за тиждень під час наступу звільнила на півдні 17 кв. км, загалом - 130 кв. км. Зокрема, Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Щодо Бахмутського напрямку, то українська армія розпочала контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування - від 1 до 2 км.

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