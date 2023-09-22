Кірбі заявив, що адміністрація Байдена побачила рішучу підтримку допомоги Україні з боку Конгресу

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, що адміністрація президента Джо Байдена побачила «рішучу підтримку» допомоги Україні з боку Конгресу, «особливо на рівні керівництва».

Кірбі визнав, що «зростає кількість голосів людей, особливо серед республіканців у Палаті представників, які сперечаються про те, чи варта Україна зусиль». Але в інтерв’ю Вольфу Блітцеру з CNN він сказав, що ці недоброзичливці «не представляють їхнє керівництво». — вони навіть не представляють більшість своєї партії, тому ми будемо залишатися на цьому».

Під час сьогоднішньої зустрічі президента з президентом України Володимиром Зеленським Кірбі сказав, що Байден «був дуже вдячний за отримання оновленої інформації на полі бою» від свого українського колеги.

І він заперечив занепокоєння, що нещодавно оголошені сьогодні 325 мільйонів доларів не включають армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), як Україна просили раніше.

«Я б вам тільки сказав, що ми продовжуємо говорити з українцями — ми маємо і будемо — про те, що їм потрібно на полі бою, і ви самі чули, як президент Зеленський казав, що цей пакет, який сьогодні оголосив президент, це саме те, що потрібно його силам", - сказав Кірбі. «Ми не збираємося приймати нічого як належне, ми збираємося продовжувати говорити з ним про це в майбутньому».

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Нагадаємо, що раніше Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги.

Також Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Байден встав, щоб потиснути руку Зеленському! Є перші домовленості.

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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