Кислиця озвучив ймовірну ціль російської війни в Україні: подробиці

Росія викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів.

Створення продовольчої кризи в Україні та світі, ймовірної, є однією з навмисних цілей російської війни.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу щодо підтримання миру та безпеки України, - пише Укрінформ.

Росія викрала близько 400 тис. тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, що становить третину всіх запасів у цих регіонах, розповів він.

«З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голоду», - додав він.

Росія також нападає на зернові елеватори, сільськогосподарську інфраструктуру та склади добрив, а також продовжує розкрадати сільськогосподарський транспорт, сказав постпред. Пограбування зерносховищ, блокада постачання з українських портів та мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

За даними ООН, понад 1,7 млрд осіб у світі можуть опинитися під загрозою злиднів та голоду внаслідок збоїв у системі виробництва продовольства, спричинених повномасштабною війною Росії проти України. При цьому РФ продовжує навмисне блокувати посівну в Україні.

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Україна вимагає від Росії припинити незаконне викрадення зерна, розблокувати українські порти й відновити свободу судноплавства.

«Ми закликаємо міжнародне товариство посилити економічні санкції проти Росії, щоб зупинити її воєнну агресію проти України, запобігти гуманітарній катастрофі та світовій продовольчій кризі», - резюмував він.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН обговорює зараз проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні та в умовах російської агресії в рамках нещодавно прийнятого порядку денного роботи РБ на 2022 рік "Підтримка миру та безпеки України".

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