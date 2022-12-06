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Кислиця потролив Небензю, коли той втік із засідання Радбезу ООН

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Кислиця потролив Небензю, коли той втік із засідання Радбезу ООН

Фото: Associated Press

"Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!" — зазначив постійний представник України при ООН.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця потролив постпреда Росії Василя Небензю, який під час виступу Кислиці втік із засідання Радбезу.

Постпред України при ООН написав про це у Twitter.

"Нєбєнзя виступив і сказав, що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи, і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? "Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!" P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців, яка надихає і мене", - зазначив Кислиця і запостив смішний мем із зображенням Небензі.

Нагадаємо, під час попереднього засідання Радбезу ООН 24 листопада, скликаного після чергової масованої атаки РФ по Україні, Небензя звинуватив у руйнуванні житлових будинків та жертвах серед цивільних українські сили ППО. Після брехливих заяв російського колеги Кислиця висловив своє ставлення до сказаного, виклавши в Мережі фото з піднятим середнім пальцем.

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Дата публікації
Перегляди
2532
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