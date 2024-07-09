Кислиця про атаку РФ: Москва має бути позбавлена місця члена Радбезу ООН

Російська Федерація має бути позбавлена місця постійного члена Ради Безпеки ООН, яке вона отримала незаконно.

Про це в соцмережі X написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“Росія схильна чинити найжахливіші злочини під час свого “президентства” у Раді Безпеки ООН. Сьогодні (8 липня - ред.) було завдано удару по найбільшій українській дитячій лікарні “Охматдит” й іншому медичному закладу Києва. У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, це все розпочалося у грудні 1991-го з окупації постійного членства СРСР, коли Москва також головувала у Раді Безпеки”, - заявив Кислиця.

Він закликав світ позбавити Кремль постійного членства у Радбезі ООН: “Скільки ще знадобиться російських злочинів, аби було вирішене питання використання диктаторським кремлівським режимом постійного радянського членства? Які жахливі злочини мусять бути вчинені, аби на вето агресора не зважали, і Рада Безпеки мала змогу відреагувати на російську агресію та воєнні злочини?”.

Кислиця зазначив, що “на тлі зруйнованих лікарень та вбитих цивільних, криваве російське “президентство” має намір провести щомісячний обід для членів Радбезу”.

“Мені вкрай важко перетравити коментування цього. Зараз не час для Радбезу споживати російську кулебяку й отруйну пропаганду на таких обідах. Настав час діяти та примусити Росію дотримуватися Статуту ООН й міжнародного права”, - підсумував представник України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН через російську атаку по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ місяць головуватиме в Радбезі ООН.

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