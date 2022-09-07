Кислиця розповів, що має бути результатом міжнародних зусиль щодо ЗАЕС

Єдиним способом усунути ядерну загрозу є виведення військ Росії з ЗАЕС.

Про це заявив постпред України Сергій Кислиця, - пише Укрінформ.

Це є ключовою передумовою для відновлення «не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права».

«Головним результатом спільних міжнародних зусиль має стати виведення російського військового і цивільного персоналу з території ЗАЕС, а також з Енергодара. Це, безумовно, відновить безпечну експлуатацію станції, як було до повномасштабної російської війни проти України», - сказав він.

Росія використовує ЗАЕС як щит для свого особового складу та військової техніки, що й підтвердила місія МАГАТЕ.

Делегація України, як і місія МАГАТЕ, вважає, що персонал станції працює «в дуже складних умовах, коли на об'єкті присутні військовослужбовці та військова техніка, а також представники «Росатому», додав Кислиця, закликавши Росію виконати вказану у звіті рекомендацію щодо їх відведення.

Також читайте Генсек ООН закликав Росію та Україну не вести бойові дії у районі ЗАЕС

Україна взяла до відома рекомендацію МАГАТЕ про створення захисної зони «для запобігання ядерній аварії внаслідок фізичного пошкодження, заподіяного воєнними засобами», і готова до консультацій з цього питання, «якщо реалізація цієї ініціативи приведе до демілітаризації та деокупації ЗАЕС».

«Знову, уже вдруге, через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від ядерної катастрофи», - резюмував він.

Раніше Володимир Зеленський назвав головне, чого світ чекає від МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

Військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами.

Четверо представників МАГАТЕ залишили ЗАЕС, двоє залишилися на постійній основі.

У випадку аварії на ЗАЕС які країни можуть постраждати