Кислиця відреагував на виступ глави МЗС РФ на Генасамблеї ООН: "Зашкалювання цинізму і блюзнірства"

Кислиця відреагував на виступ глави МЗС РФ на Генасамблеї ООН: "Зашкалювання цинізму і блюзнірства"

Кислиця охарактеризував виступ Лаврова як "пластик".

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця охарактеризував виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на Генасамблеї ООН як "пластик", наголосивши на "зашкалюванні цинізму і блюзнірства".

Відповідну думку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнірства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все "пластик", якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права", - вказав Кислиця.

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Він також зауважив, що промову Лаврова варто послухати як "перелік зон боротьби (РФ. - Ред.) із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою". Водночас постпред України в ООН порадив не забувати про "ментальну гігієну в ході і після ознайомлення з цим дурманом".

Під час виступу на Генасамблеї ООН очільник російського дипломатичного відомства заявив про так звану концепцію "порядку, заснованого на правила", яка "базується на подвійних стандартах", і яку Захід нібито "наполегливо впроваджує в політичний обіг на противагу міжнародному праву".

Російський дипломат також згадав про незаконну окупацію Криму, яке охарактеризував як "вільне волевиявлення" кримчан на "референдумі щодо возз'єднання з Росією", яке "суперечило геополітичним інтересам Заходу".

Кислиця ж іронічно відреагував на такі висловлювання наступним зауваженням: "Що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на Сході України... Правила - ніщо, міжнародне право - все".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський переконаний у тому, що жодна країна світу не може почуватися в безпеці через агресію з боку Російської Федерації. Відповідну заяву він озвучив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Весь виступ Зеленського на Генасамблеї, під час якого він порівняв ООН з "супергероєм на пенсії", можна прочитати за посиланням.

Новини світу: президент України розкритикував ООН під час виступу на сесії Генасамблеї

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