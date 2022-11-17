Кислиця висміяв російські нісенітниці про Україну на Радбезі ООН

Росія вигадує нісенітниці про Україну, щоб хоч якось виправдати свою агресію

Після того, як Росія ініціювала проведення Радбезу ООН через українських "бойових комарів", від неї можна очікувати вимоги провести ще одне засідання для проведення сеансу екзорцизму.

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином дипломат відреагував на постійний вигадки Росії про Україну, намагаючись хоч якось виправдати свою агресію.

Дипломат нагадав, що недавно заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв випустив нову порцію вигадок про Україну та її партнерів.

"Минулого разу, як ви пам'ятаєте, були бойові комарі та птахи. Як ми нещодавно дізналися, Росія тепер намагається "зупинити верховного правителя пекла, яке б ім'я він не використав - Сатану, Люцифера чи Ібліса", - написав Кислиця.

Дипломат зазначив, що це висловила не п'яна людина і не "недалекий шанувальник нацистських ідей про вищі та дегенеративні нації", ці слова належать колишньому президенту РФ та заступнику Володимира Путіна в російській Раді безпеки Дмитру Медведєву.

"Цікаво, чому російська делегація утрималася від надання цієї важливої інформації Раді? Чи, можливо, нам слід готуватися до ще одного термінового засідання Ради, щойно Росія знайде тих, хто зможе проінструктувати Раду про те, як виганяти бісів?" - пише дипломат.

Кислиця заявив, що саме таким чином Росія намагається дискредитувати саму ідею Ради безпеки ООН та показує деградацію свого керівництва.

Дипломат додав, що такі хворобливі вигадки у головах керівників Кремля вже призвели до загибелі десятків тисяч людей та найбільшої війни у Європі з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії РПЦ формує нову приватну військову компанію під назвою “Хрестоносці”.

Крім того, ми інформували, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою маячнею.

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