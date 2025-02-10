Стало відомо, коли Келлог представить Трампу варіанти щодо миру в Україні

Серед можливих заходів впливу на Росію обговорюється посилення санкцій проти енергетичного сектора, зокрема зниження стелі цін на нафту та використання заморожених російських активів.

Спеціальний представник президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог планує найближчими тижнями представити главі США можливі варіанти припинення війни.

За даними Bloomberg, відставний генерал Кіт Келлог збиратиме думки міжнародних лідерів під час Мюнхенської конференції з безпеки, що стартує у п’ятницю, а також під час візитів до Києва та інших європейських столиць.

Як зазначають джерела, Келлог не планує відвідувати Москву, але його підготовка може стати основою для прямих переговорів Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Очікується, що під час зустрічей Келлог обговорить з європейськими лідерами можливість розміщення стримувальних сил для підтримки будь-якої мирної угоди. США навряд чи залучатимуть власні війська, але можуть надати інші форми підтримки.

Тиск на Москву та роль Європи

Згідно з повідомленнями, Келлог також закликатиме союзників збільшити витрати на оборону, що відповідає вимогам Трампа.

"Всі були б зацікавлені у припиненні цієї війни, і тому, очевидно, ми обговоримо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами", – заявив держсекретар Марко Рубіо під час інтерв’ю на SiriusXM Patriot.

Серед можливих заходів впливу на Росію обговорюється посилення санкцій проти енергетичного сектора, зокрема зниження стелі цін на нафту та використання заморожених російських активів.

Адміністрація Трампа очікує, що Європа відіграватиме більш активну роль у підтримці України. Також серед умов для подальшої допомоги з боку Вашингтона може бути доступ до українських природних ресурсів та збільшення закупівель американських енергоносіїв.

Трамп неодноразово заявляв, що готовий напряму обговорити ситуацію з Путіним та пригрозив новими санкціями, якщо Кремль не погодиться на переговори.

Нагадаємо, ще до початку Мюнхенської конференції з безпеки Україну відвідають представники команди президента США Дональда Трампа.